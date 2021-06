Permessi legge 104: scatta il licenziamento disciplinare per l’abuso F

Spread the love



studiocataldi.it –

Annamaria Villafrate | La Cassazione ribadisce che i permessi previsti dalla legge 104 per dare assistenza al parente disabili devono essere utilizzati solo per tale finalità

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’utilizzo improprio dei permessi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per assistere i parenti disabili. Nel caso di specie un dipendente, nei due giorni concessi al per assistere la madre, è stato colto dall’investigatore incaricato dal datore di lavoro, a compiere attività del tutto incompatibili con quelle assistenza al genitore. Legittimo quindi il licenziamento disciplinare. L’utilizzo improprio dei permessi non solo costituisce un abuso del diritto. Lo stesso viola anche i principi di buona fede e correttezza nei confronti del datore e dell’ente assicurativo. Queste le conclusioni degli Ermellini nell’ordinanza n. 17102/2021



