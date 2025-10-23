Maltempo in Lunigiana: a Comano operaio recuperato nel torrente dai Vigili del fuoco

Spread the love

L’ondata di maltempo ha colpito anche la provincia di Massa-Carrara, interessata da un’allerta arancione per temporali intensi e rischio idrogeologico. Le piogge abbondanti hanno provocato numerosi disagi soprattutto in Lunigiana, dove i corsi d’acqua si sono rapidamente ingrossati a causa delle precipitazioni.

A Comano si sono registrati 48 millimetri di pioggia in meno di un’ora. Il caso più critico si è verificato nel comune di Filattiera, lungo il torrente Monia, dove un operaio è stato recuperato dai Vigili del fuoco della squadra di Massa, le squadre locali erano già uscite sul territorio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di raggiungere un escavatore durante i lavori in corso quando è stato sorpreso dal rapido innalzamento del livello del torrente.

Sul posto è intervenuta la squadra di Massa, poiché quelle locali erano già impegnate su altri fronti. Tra gli altri interventi della giornata si segnalano alberi caduti nei comuni di Villafranca, Bagnone, Comano e Licciana Nardi, che hanno causato momentanee interruzioni della viabilità. Disagi anche alle linee telefoniche, con alcune frazioni di Pontremoli rimaste isolate, mentre a Casola si sono registrate interruzioni di corrente elettrica, poi risolte nel giro di poco tempo.

