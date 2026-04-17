Vizi occulti dell’immobile: cosa fare se emergono dopo l’acquisto

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Acquistare una casa è spesso il risultato di un percorso lungo e impegnativo. Tuttavia, può accadere che, dopo il rogito, emergano problemi non visibili al momento della visita: infiltrazioni, difetti strutturali, impianti non funzionanti. Si tratta dei cosiddetti vizi occulti, una delle principali cause di contenzioso immobiliare.

Per “vizio occulto” si intende un difetto non riconoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto e tale da rendere l’immobile inidoneo all’uso o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Non basta, quindi, un semplice difetto estetico: il problema deve essere rilevante e non facilmente individuabile.

La legge tutela l’acquirente, ma entro termini precisi. Il vizio deve essere denunciato al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, mentre l’azione si prescrive entro un anno dalla consegna dell’immobile. Si tratta di termini stringenti, che rendono fondamentale agire tempestivamente.

Le possibili tutele sono diverse: si può chiedere la riduzione del prezzo oppure, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto. In presenza di dolo o mala fede del venditore, può essere richiesto anche il risarcimento del danno.

Nella pratica, però, la difficoltà principale è la prova. È essenziale documentare il vizio con fotografie, relazioni tecniche e, se necessario, perizie specialistiche. Una gestione improvvisata può compromettere irrimediabilmente la possibilità di ottenere tutela. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi a un avvocato esperto già nelle prime fasi, evitando iniziative autonome che potrebbero pregiudicare la posizione dell’acquirente.

Nel settore immobiliare, i problemi non sempre si vedono subito. Ma conoscerli – e sapere come agire – può fare la differenza tra un investimento sicuro e una lunga controversia.

Avv. Barbara Tangari

Avvocato Immobiliare

Patrocinante in Cassazione

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