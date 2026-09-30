Teatro Vittoria Colonna di Marino al via la nuova stagione teatrale 2026/2027

Conferenza stampa, sabato 10 ottobre ore 11:00

Due anteprime d’eccezione: San Francesco e Trilussa per inaugurare la nuova stagione

Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 11:00 presso il Teatro Vittoria Colonna di Marino si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione teatrale 2026-2027, con la direzione artistica di Giorgio Granito e la partecipazione dei rappresentanti ufficiali dell’amministrazione comunale tra cui il Sindaco Stefano Cecchi.

“Il Teatro Vittoria Colonna si conferma un punto di riferimento fondamentale per la vita culturale e sociale del nostro territorio – ha sottolineato il Sindaco Stefano Cecchi – È un luogo vivo di incontro, riflessione, crescita ed emozioni. La ricchezza e la qualità del cartellone presentato anche quest’anno dalla direzione artistica di Giorgio Granito, arricchito dalla presenza di grandi nomi dello spettacolo italiano affiancati dalle eccellenze del territorio, offrono alla nostra Città una programmazione sempre di alto livello”.

Il programma ricco e variegato spazia dal teatro alla musica, vedendo in scena importanti nomi dello spettacolo nazionale, tra cui Michele La Ginestra, Alessandro Benvenuti, Debora Caprioglio, Eugenio Mastrandrea, Marco Cavallaro, Luciano Lembo, Mario Alberti, accanto al grande teatro del territorio dei Castelli Romani.

L’apertura della stagione sarà celebrata con due importanti anteprime: sabato 10 ottobre ore 18:00, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, andrà in scena” Chiara e Francesco prima dell’alba”, scritto e diretto da Roberto Cavosi.

Lo spettacolo racconta il viaggio di due giovani che fuori le mura di Assisi, scelgono di liberarsi dal peso della storia e dalla paura. Con una regia che punta sull’essenzialità di voci e corpi, si esplora il momento in cui l’essere umano sceglie la speranza superando la violenza.

Il percorso guida il pubblico attraverso una drammaturgia luminosa e vitale, trasformando l’oscurità in una nuova luce.

Domenica 25 ottobre alle ore 18:00, omaggio alla Sagra dell’Uva con lo spettacolo “Trilussa e il Vino” scritto e diretto da Michele La Ginestra, con la partecipazione di Sergio Zecca e della compagnia del Teatro 7, lo spettacolo è una commedia brillante in forma di teatro-canzone, che celebra la Roma autentica del primo Novecento. Attraverso poesie, canti e le vicende di un gruppo di popolani, lo spettacolo mette in luce come il vino diventi il simbolo di una convivialità schietta, ironica e passionale.

L’ingresso alla conferenza stampa è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare al Botteghino del Teatro ed online su Vivaticket



INTERO

€ 14,00

RIDOTTO (over 70 – under 18)

€ 12,00

ABBONAMENTI

5 spettacoli € 55,00 -10 spettacoli € 105,00

teatrovittoriacolonna@gmail.com – http://teatrovittoriacolonna.it

Per informazioni, è possibile contattare 3341556248

Marino, 29 settembre 2026

Il responsabile Giorgio Granito Ufficio Stampa Associazione Trousse Aps – 3476791345

teatrovittoriacolonna@gmail.com http://teatrovittoriacolonna.it