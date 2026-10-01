Wanderlust fa tappa a Roma: una giornata tra yoga, meditazione, e un party alcol free

ROMA – Dopo le tappe di Venezia e Milano, il festival del benessere più famoso al mondo si prepara a conquistare Roma. Sabato 3 ottobre 2026, il Parco del Ninfeo (EUR) ospiterà l’ultima tappa di Wanderlust 108, l’unico evento dedicato al Mindful Triathlon realizzato con il patrocinio di Roma Capitale.

Sarà possibile praticare yoga, meditazione, con tanti maestri di fama internazionale e provare le oltre 40 esperienze proposte dal villaggio dedicate al movimento, alla rigenerazione, alla creatività e alla scoperta di sé.

La grande novità di quest’anno è il debutto romano del Wander Party, un innovativo format alcol-free che estenderà l’esperienza fino alla sera, promuovendo una nuova idea di socialità consapevole e creativa. Negli ultimi anni l’appuntamento romano ha visto crescere la partecipazione: dalle oltre 3.200 presenze complessive registrate nel 2023 si è passati alle oltre 4.300 dell’edizione 2025, tra partecipanti a Wanderlust 108 e visitatori del Village.

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