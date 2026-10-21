Presunta fuga di gas in unscuola primaria

VIGILI DEL FUOCO DI FERMO

I Vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 14:00 di questo pomeriggio presso una scuola a Lido di Fermo, per una presunta fuga di gas.

La squadra di Fermo, con le strumentazioni in dotazione, ha provveduto ad una prima campionatura operando, poi, in collaborazione con i tecnici della rete del gas. Ulteriori accertamenti sono stati effettuati con il supporto del nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) nel frattempo giunto sul posto.

Le verifiche hanno accertato che l’odore proveniva dagli impianti di scarico delle fosse biologiche dell’istituto. Le successive operazioni di bonifica saranno effettuate a cura del Comune.

Dal Comando di Fermo