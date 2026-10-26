Tragico incidente nell’Agrigentino: scontro fra auto e Tir. Quattro operai morti mentre andavano al lavoro nei campi

Agrigento, 26 ottobre 2026 – Quattro persone sono morte in un incidente stradale lungo la Statale 123 “Di Licata”, in territorio di Naro (Agrigento). Secondo le prime informazioni le vittime sarebbero 4 operai che stavano raggiungendo le campagne per lavorare: erano su un’automobile che si è scontrata con un tir. Sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.

Per i quattro occupanti della vettura, tutti operai, non c’è stato nulla da fare. L’impatto violentissimo non ha lasciato loro scampo. I sanitari inviati dal 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito ma non in modo grave, invece, l’uomo alla guida del mezzo pesante.

Le vittime sono tutte originarie di Canicattì: Antonio Agrò, 64 anni; Diego Giordano, 53 anni; Antonino Di Vincenzo, 60 anni e Gioacchino Liborio. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi degli operai dalla vettura accartocciata per l’impatto violento col Tir. Carabinieri e polizia hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato per permettere la rimozione dei mezzi.

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