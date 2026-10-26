lunedì, Ottobre 26, 2026
Ultimo:
cronaca

Altri sette terremoti questa mattina, l’epicentro ancora il Tirreno Meridionale

Il Faro

Dopo giorni di scosse e preoccupazioni nell’Isola e in particolare tra Palermo e Messina, si allenta leggermente l’allarme. Lo sciame sismico – in corso ormai da ore – non si è però ancora del tutto spento, ma dopo le forti scosse di venerdì la situazione è adesso in una fase di minore intensità

Tuttavia, anche questa mattina si sono registrate delle scosse di terremoto ancora una volta nella zona dell’epicentro di questi giorni, il solito Tirreno Meridionale. In questo caso però, in un totale di sette scosse registrate fin qui nella mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre, la massima è stata di magnitudo 2.6: ben distante dai 5 e oltre dei giorni scorsi.

Altri sette terremoti questa mattina, l’epicentro ancora il Tirreno Meridionale

Potrebbe anche interessarti

VIDEO – Treno si schianta contro una gru sulla linea monorotaia di San Paolo, i rottami cadono su una strada trafficata

Il Faro

Tragico incidente nell’Agrigentino: scontro fra auto e Tir. Quattro operai morti mentre andavano al lavoro nei campi

Il Faro

Pontedecimo, si ribalta escavatore, cinquantenne finisce in ospedale

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *