Dopo giorni di scosse e preoccupazioni nell’Isola e in particolare tra Palermo e Messina, si allenta leggermente l’allarme. Lo sciame sismico – in corso ormai da ore – non si è però ancora del tutto spento, ma dopo le forti scosse di venerdì la situazione è adesso in una fase di minore intensità

Tuttavia, anche questa mattina si sono registrate delle scosse di terremoto ancora una volta nella zona dell’epicentro di questi giorni, il solito Tirreno Meridionale. In questo caso però, in un totale di sette scosse registrate fin qui nella mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre, la massima è stata di magnitudo 2.6: ben distante dai 5 e oltre dei giorni scorsi.

Altri sette terremoti questa mattina, l’epicentro ancora il Tirreno Meridionale