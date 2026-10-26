lunedì, Ottobre 26, 2026
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Pontedecimo, si ribalta escavatore, cinquantenne finisce in ospedale

Il Faro

Pontedecimo – Attimi di paura domenica pomeriggio (25 ottobre) in via Bidone a Pontedecimo in Valpolcevera per un escavatore che ha travolto un cinquantenne che stava eseguendo alcuni lavori all’interno di un condominio. Sul posto sono intervenuti dopo la segnalazione le squadre dei vigili del fuoco che con speciali motori idraulici hanno alzato il macchinario soccorrendo il cinquantenne poi trasportato in ospedale.

https://www.ilsecoloxix.it/genova/news/pontedecimo-ribalta-escavatore-cinquantenne-ospedale-reettgam

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