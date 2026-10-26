lunedì, Ottobre 26, 2026
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VIDEO – Treno si schianta contro una gru sulla linea monorotaia di San Paolo, i rottami cadono su una strada trafficata

Il Faro

San Paolo Brasile – un treno della monorotaia della linea 15-Argento si è scontrato con una gru edile caduta sui binari, proiettando detriti su una strada trafficata sottostante. Un video mostra il momento in cui il treno ha colpito la gru precipitata sui binari in Brasile. Dopo l’impatto, i resti della gru sono caduti su una strada congestionata dal traffico e dai pedoni. Non ci sono state vittime, ma l’operatore della gru è rimasto ferito nell’incidente

https://www.wionews.com/trending/train-crashes-into-fallen-crane-on-s-o-paulo-monorail-line-wreckage-falls-onto-busy-road-video-1792895208901/amp

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