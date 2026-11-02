martedì, Novembre 3, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Operazione “Casa sicura” al CSAQ di Via Montebello a Roma

Il Faro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

L’iniziativa è stata concordata tra l’Associazine Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale e la Presidente alle Politiche Sociali e Salute e consigliera capitolina Sig.ra Nella Convertì e si prevede di incontrare i cittadini nei vari Centri Anziani della Capitale al fine di potere ampliare la prevenzione in consapevolezza concreta: informare sui rischi più frequenti tra le mura domestiche, fornire indicazioni pratiche sui comportamenti corretti e rafforzare una cultura della sicurezza quotidiana.

All’evento erano presenti gli Assessori della Giunta Capitolina Converti ed Alemanni, coadiuvati da quattro appartenenti della’Associazione stessa . Sono intervenute trenta persone, ascoltatori motivati ed attenti.

RELATORE PAOLO MOSCHETTI

Potrebbe anche interessarti

PROCESSO. Al via a Matera il procedimento per la morte dei vigili del fuoco Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

Il Faro

Interventi nelle Marche

Il Faro

 Campionato Italiano Interforze di Tiro con l’Arco 2026 dal 16al 20 novembre 2026.

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *