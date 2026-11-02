Operazione “Casa sicura” al CSAQ di Via Montebello a Roma

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

L’iniziativa è stata concordata tra l’Associazine Nazionale Vigili del Fuoco dipartimentale e la Presidente alle Politiche Sociali e Salute e consigliera capitolina Sig.ra Nella Convertì e si prevede di incontrare i cittadini nei vari Centri Anziani della Capitale al fine di potere ampliare la prevenzione in consapevolezza concreta: informare sui rischi più frequenti tra le mura domestiche, fornire indicazioni pratiche sui comportamenti corretti e rafforzare una cultura della sicurezza quotidiana.

All’evento erano presenti gli Assessori della Giunta Capitolina Converti ed Alemanni, coadiuvati da quattro appartenenti della’Associazione stessa . Sono intervenute trenta persone, ascoltatori motivati ed attenti.

RELATORE PAOLO MOSCHETTI