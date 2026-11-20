VIGILI DEL FUOCO

Si è svolto presso la Sala Convegni di Confindustria Caserta, il seminario tecnico dal titolo “Le nuove frontiere della prevenzione incendi e le aziende del territorio”, organizzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, in collaborazione con Confindustria Caserta e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione tra rappresentanti delle istituzioni, professionisti, tecnici e operatori del mondo imprenditoriale, confermando il forte interesse del territorio verso le tematiche della sicurezza antincendio e della prevenzione.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali della Prefetta di Caserta, dott.ssa L. Volpe, e del Presidente di Confindustria Caserta, dott. Della Gatta, e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, Ing. Luigi Vitelli.

La presentazione del seminario è stata affidata all’ing. M. Mazzaro, Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania, e all’arch. Maria Angelina D’Agostino, Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, con interventi anche del membro del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delega alla prevenzione incendi, Ing. T. Petrillo, del viceprefetto dott.ssa A. De Ninno e del vicario del Comando VVF di Napoli Ing. A. De Rosa.

A moderare i lavori è stata l’arch. Filomena Donato, Vicedirigente della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di particolare attualità e rilevanza tecnica, tra cui la prevenzione incendi applicata agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione della sicurezza antincendio nelle aziende, le nuove sfide per le imprese del territorio, i Piani di Emergenza Esterna per gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti e la sicurezza dei sistemi di accumulo elettrochimico (BESS).

Il seminario ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e confronto tra istituzioni, professionisti e mondo produttivo, favorendo la condivisione di esperienze e competenze su scenari tecnologici in continua evoluzione e sulle nuove esigenze in materia di sicurezza.