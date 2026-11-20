A distanza di appena qualche giorno dal raid di venerdì scorso, quando erano state sottratte attrezzature fondamentali per le attività di soccorso, i Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Valmadrera si sono ritrovati nuovamente a fare i conti con un furto. Questa volta il bottino sarebbe di valore inferiore, ma a preoccupare sono soprattutto i danni provocati dall’effrazione, ancora più ingenti rispetto al precedente episodio.



A darne notizia sono stati gli stessi soccorritori attraverso la propria pagina Instagram: ‘’Due furti in meno di una settimana, due colpi difficili da comprendere, ancora più difficili da accettare. Si possono rubare attrezzature e danneggiare strutture. Ma non si può rubare ciò che ci spinge, ogni giorno a indossare questa divisa. Continueremo a esserci, per Valmadrera e per tutta la comunità”.

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