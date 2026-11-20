Oltre 100 vigili del fuoco hanno combattuto contro un vasto incendio che ha avvolto l’ex Cielo Hotel di Hollywood nelle prime ore di mercoledì, costringendo all’evacuazione i residenti degli edifici vicini.

L’incendio è stato segnalato poco dopo l’una di notte nell’edificio abbandonato su Schrader Boulevard, tra Hollywood Boulevard e Sunset Boulevard. È la seconda volta che l’ex hotel prende fuoco dal 2024.

Un video diffuso da Citizen.com mostrava le fiamme che divampavano dal tetto mentre l’incendio avvolgeva l’edificio.

Secondo quanto riferito dal dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles, oltre 150 vigili del fuoco sono stati inviati sul luogo dell’incendio, classificato come di maggiore gravità, e hanno adottato un approccio difensivo a causa della “capacità del fuoco e della priorità data alla sicurezza dei vigili del fuoco”.

https://www.yahoo.com/news/articles/massive-fire-former-cielo-hotel-145425485.html