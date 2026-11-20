LA PORTE, Texas – Un incendio è stato domato presso l’impianto Clean Harbors vicino a Deer Park dopo un’esplosione che i residenti hanno riferito di aver udito a chilometri di distanza martedì sera.

Un lavoratore è stato portato in ospedale per accertamenti e starebbe bene. Le autorità hanno ricevuto una chiamata intorno alle 20:45 riguardante l’esplosione avvenuta presso l’impianto Clean Harbors, noto anche come impianto di incenerimento di Deer Park, al 2027 di Independence Parkway South, a nord di Deer Park e La Porte.

https://www.fox26houston.com/news/la-porte-explosion-authorities-responding-reported-explosion-clean-harbors-facility