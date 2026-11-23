Annuario Statistico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 2026 (periodo di rif. 2025)
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Nella sezione del sito dedicata alle statistiche ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata pubblicata la nuova edizione dell’annuario statistico del Corpo Nazionale. L’Annuario ha come obiettivo quello di sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni, mettendole a disposizione anche degli utilizzatori esterni all’Amministrazione
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