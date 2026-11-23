CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella sezione del sito dedicata alle statistiche ufficiali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata pubblicata la nuova edizione dell’annuario statistico del Corpo Nazionale. L’Annuario ha come obiettivo quello di sistematizzare e diffondere efficacemente le informazioni, mettendole a disposizione anche degli utilizzatori esterni all’Amministrazione

https://www.vigilfuoco.it/media/notizie/annuario-statistico-del-corpo-nazionale-dei-vigili-del-fuoco-2026-periodo-di-rif-2025