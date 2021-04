Centri commerciali ancora chiusi nel weekend. Spiagge: nessuna limitazione

Please follow and like us:

Roma, 23 aprile 2021 – Il nuovo decreto Draghi sulle riaperture dal 26 aprile non scontenta solo le Regioni – che protestano per scuola e coprifuoco – ma anche la grande distribuzione: dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, sono sparite le riaperture dei centri commerciali nei weekend da metà maggio. Nel decreto ‘bollinato’ – 23 pagine in tutto – non si fa infatti alcun accenno ai centri commerciali, come nelle bozze circolate negli ultimi giorni.

A questo punto quindi resta in vigore la misura contenuta nei precedenti provvedimenti, che stabiliva la chiusura il sabato e la domenica e, più in generale, nei festivi e prefestivi. Aperte invece le spiagge: per gli stabilimenti balneari il dl non prevede data di apertura perché nessuna legge li aveva chiusi.