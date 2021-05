Migranti, a Lampedusa nuovi sbarchi: in 24 ore arrivate oltre 2.000 persone

Please follow and like us:

rainews.it

Altra notte di sbarchi a Lampedusa dove sono approdati 635 migranti a bordo di quattro imbarcazioni. Il primo soccorso, eseguito dalla Capitaneria di porto, è stato di un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie nazionalità a 9 miglia dalla costa. A seguire, una motovedetta ha trasbordato altri 87 uomini intercettati a 15 miglia: l’imbarcazione e’ stata lasciata alla deriva. Alle 3,20 il terzo sbarco di 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. Quasi in contemporanea, infine, sono arrivati altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini. In 24 ore, con gli ultimi approdi a Lampedusa, sono 20 gli sbarchi per un totale di 2.128 persone, tutte trasferite all’hotspot. Le 635 persone sbarcate nella notte hanno dormito all’addiaccio sul molo Favaloro In mattinata hanno ricevuto dell’acqua, mentre qualcuno divide i pochi crackers rimasti, ricevuti ieri dalla società che gestisce l’hotspot. Altri 97 migranti, fra cui 4 donne e 2 bambini, sono sbarcati – ed è il terzo sbarco dalla mezzanotte in poi -dopo che la loro imbarcazione era stata intercettata a 12 miglia dalla costa e dopo il trasbordo sulla motovedetta Cp Sar 306.

– See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Migranti-a-Lampedusa-nuovi-sbarchi-in-24-ore-arrivate-oltre-2000-persone-b9970c2d-3f27-4a7d-9369-7a031125d8ff.html