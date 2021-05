Regno Unito, nuovi casi di italiani incarcerati alla frontiera

Please follow and like us:

virgilio.it

Niente visto lavorativo, quindi incarcerati e poi espulsi. E poco importa se fossero atterrati nel Regno Unito per un colloquio di lavoro o per fare un’esperienza da ragazzi alla pari: è quanto riferiscono alcuni cittadini europei, tra cui diversi italiani, che accusano il governo britannico di umiliazioni che hanno provocato stati di shock.

Della questione se ne erano interessati La Repubblica e Politico nei giorni scorsi. Oggi è la testata inglese The Guardian a porre attenzione su quel che sta capitando alle frontiere del Regno Unito. Il punto è che dopo la Brexit sono state poste diverse regole per entrare ed uscire dai territori britannici. Certo nessuno si aspettava di finire in carcere, con ogni cosa portata con sé sequestrata.

Il quotidiano britannico narra di nuovi casi di europei fermati, rinchiusi per ore in prigione (alcuni persino per giorni) e poi espulsi dalle autorità di frontiera. Motivo? Perché non autorizzati a varcare la frontiera del Regno Unito. The Guardian parla di “drammatica e umiliante esperienza subita negli ultimi mesi da altri cittadini europei”.