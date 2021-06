Maltempo in Alto Adige, frane e inondazioni. Il meteorologo: “In sole 2 ore un mese di precipitazioni”

Spread the love



ildolomiti.it – urly.it/3dmfq

BOLZANO. Sono numerosi e delicati gli interventi che i vigili del fuoco stanno svolgendo in queste ultime ore per via del forte temporale che durante la notte ha interessato l’Alto Adige, in particolare la zona della valle Isarco, val Sarentino, Vanta e l’altipiano dello Sciliar.

La maggioranza dei soccorsi è avvenuta per allagamenti, smottamenti, frane e colate detritiche. Una grossa frana al rio Pitscher questa mattina ha travolto e trascinato via una macchina (qui articolo). Numerosi i danni ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Il torrente ha anche travolto e distrutto in parte un piccolo capannone che si trovava vicino le sponde. Sono quindi subito intervenuti i vigili del fuoco di Ponte Gardena.