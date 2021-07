California – Guardia carceraria si fa un buco nei pantaloni e fa sesso con un detenuto di fronte ad altri 11 carcerati

Spread the love



continua su: https://www.fanpage.it/esteri/guardia-carceraria-si-fa-un-buco-nei-pantaloni-e-fa-sesso-con-un-detenuto-di-fronte-ad-altri-11-carcerati/

Tina Gonzalez, 26 anni, lavorava nella prigione della contea di Fresno, in California, quando sono avvenuti i fatti. La donna avrebbe inoltre fornito droga, alcol e un telefono cellulare al detenuto ‘amante’. Il suo ex capo, l’assistente dello sceriffo Steve McComas. “Ho visto cose ​​piuttosto disgustose nei miei 26 anni di lavoro in carcere” ma le azioni della Gonzalez “sono in cima alla lista”.

Una guardia carceraria americana è stata condannata dopo essersi fatta un buco nei pantaloni per fare sesso con un detenuto di fronte ad altri 11 prigionieri. Tina Gonzalez, 26 anni, è stata arrestata nel maggio dello scorso anno quando i suoi principali hanno scoperto la “depravata fantasia sessuale” che aveva realizzato nella prigione della contea di Fresno, in California. Nonostante fosse illegale per il personale carcerario avere rapporti sessuali con i detenuti, la Gonzalez si sarebbe tagliata l’uniforme in modo da poter fare “sesso con un prigioniero mentre altri 11 guardavano”, secondo quanto riportato dall’agenzia The Frenso Bee.

California