Devastati dieci ettari di pineta e 800 balle di fieno: venti ore di intervento per domare la furia del fuoco

OTRANTO – Due maxi incendi, nella zona di Otranto, nelle ultime ore: il primo devasta un’ampia porzione di vegetazione nella prestigiosa area tra Frassanito e i Laghi Alimini. Dieci ettari di pineta sono stati distrutti. Il secondo incenerisce centinaia di balle di fieno poco distante. L’emergenza, mai rientrata in realtà, anche dalla tarda mattinata di ieri quando vigili del fuoco, personale Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e protezione civile hanno raggiunto il litorale idruntino per domare l’incendio nell’area boschiva.