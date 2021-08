Spread the love



firerescue1.com

NEW YORK — Cinque vigili del fuoco dell’FDNY sono rimasti feriti in un incidente con un altro veicolo. Nello schianto, oltre ai vigili del fuoco, sono rimaste ferite anche altre due persone; tutti sono stati portati negli ospedali della zona per il trattamento

Non è chiaro cosa abbia portato allo schianto e l’incidente è sotto inchiesta.