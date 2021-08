Spread the love



VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Nel pomeriggio di ieri squadra VF del comando provinciale di Campobasso interviene in una via cittadina della periferia di Bojano (CB) per l’estinzione di un incendio avvenuto ai danni di un rimorchio… lavori di bonifica e sgombero dell’area proseguite sono a tarda serata… cause in corso di accertamento…