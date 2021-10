Terremoto negli Stati Uniti, violentissima scossa di Magnitudo 6.7 a Egegik.

Spread the love



L’11 Ottobre 2021 ore 11:10 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.7 e profondità 20 km a Egegik (Stati Uniti). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 6.7 è classificato come terremoto “forte”e descritto nel modo seguente: può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata.

