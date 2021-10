Esplode stufa, ustionato in elisoccorso al Bufalini

Spread the love



newsrimini.it – urly.it/3f-hk

L’esplosione improvvisa di una stufa a pellet ha provocato diverse ustioni a un 58enne riminese, residente a Vergiano. L’uomo, attinto dalle fiamme in varie parti del corpo, è stato soccorso intorno alle 13.30 dal personale del 118, che a sua volta ha allertato i Vigili del fuoco di Rimini, arrivati in via Rodella per verificare e ripristinare le condizioni di sicurezza dell’immobile.

Oltre all’ambulanza e all’automedica, sul posto è atterrato l’elisoccorso da Ravenna per trasportare d’urgenza il ferito, con ustioni in parte del corpo, all’ospedale Bufalini di Cesena. Ancora da chiarire le cause che hanno causato l’esplosione della stufa.