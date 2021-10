Incidente a Como all’uscita della galleria: 45enne ferito e caccia al pirata della strada

Spread the love



ilgiorno.it – urly.it/3f-95

La scena dell’incidente (foto dei vigili del fuoco di Como)

Como, 14 ottobre 2021 – Incidente all’alba a Como. A provocarlo è stato un pirata della strada, che poi è scappato a piedi probabilmente insieme ad altre persone. Nello schianto frontale è rimasto ferito un 45enne.

E’ successo questa mattina presto intorno alle 5, in via per San Fermo della Battaglia, all’uscita di una galleria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce rossa, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i due mezzi incidenti, mentre i soccorritori hanno prestato assistenza al ferito di 45 anni, poi trasferito in ambulanza al vicino ospedale Sant’Anna.