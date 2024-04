Spread the love

MEZZOLOMBARDO. Intervento curioso e per fortuna andato a buon fine a Mezzolombardo. La notizia arriva dai social, in particolare da Welcome to Trento. Un bambino giocando è rimasto incastrato tra i rami di un grande albero. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco della zona: dopo averlo tranquillizzato, i pompieri si sono messi subito al lavoro per “liberarlo”.

L’operazione è avvenuta in pochi minuti, tra gli applausi dei presenti. E il piccolo, superato lo spavento, è potuto tornare a divertirsi.

https://www.ladige.it/territori/lavis-rotaliana/2024/04/05/mezzolombardo-un-bambino-resta-incastrato-in-un-albero-necessario-l-intervento-dei-vigili-del-fuoco-1.3748434