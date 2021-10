Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Otto squadre dei Vigili del fuoco sono ancora al lavoro dal pomeriggio di ieri per spegnere l’incendio nel capannone industriale di un’azienda, che lavora materie plastiche ed effettua logistica nella zona industriale di Airola, in provincia di Benevento.

Una struttura limitrofa, coinvolta in una seconda fase dalle fiamme, è stata bonificata ieri sera, nessuna persona è rimasta coinvolta