Esonero contributivo assunzioni giovani tempo indeterminato, nota Inps

Spread the love



quotidianosicurezza.it – urly.it/3f_35

determinato, da articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 Legge di Bilancio 2021.

Esonero del 100%, per ogni datore di lavoro privato, anche agricolo, non finanziario, per assunzione di under 36. Esonero per 36 mesi fino a un massimale di 6mila euro all’anno.

Esonero di 48 mesi per assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Periodo di riferimento gennaio – dicembre 2021. Non apprendistato e non lavoro domestico. Non cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”, assunzione di donne prive di impiego, Decontribuzione Sud. Circolare n. 56 del 12 aprile 2021.