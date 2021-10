Ostia, orrore nel negozio: alzano le serrande e trovano il collega suicida

Spread the love



Orrore stamattina, lunedì 4 ottobre, in un supermercato della zona di levante di Ostia. Un uomo di 40 anni ha deciso di suicidarsi impiccandosi nel negozio nel quale lavorava e a fare la tragica scoperta sono stati i colleghi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’equipaggio di un’ambulanza Ares 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Secondo le prime indiscrezioni il suicida avrebbe lasciato un biglietto nel quale giustificava il gesto per aver scoperto di soffrire di una grave malattia.

Il supermercato è rimasto chiuso in attesa dell’autorizzazione del magistrato di rimuovere il corpo e per consentire ai carabinieri di effettuare i rilievi del caso.