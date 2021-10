Incendio pannelli fotovoltaici sul tetto di un’azienda nel cagliaritano

Spread the love



CORPO NAZINALE VIGILI DEL FUOCO

Incendio di pannelli fotovoltaici sul tetto di un’attività commerciale nel cagliaritano in territorio del comune di Sestu (CA). L’intervento dei Vigili del Fuoco ancora in corso dalle 16:30 di oggi pomeriggio.

Sul posto le squadre hanno messo in sicurezza l’area e con l’ausilio dell’autoscala hanno messo in sicurezza lo scenario.

Al termine della messa in sicurezza, si avvieranno gli accertamenti per stabilire le cause.