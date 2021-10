Interventi per un incident stradale e incendio di depositi in legno a Barbata

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Bergamo sul Viale Vittorio Emanuele intorno alle 6:00. Un automobilista ha perso il controllo della sua autovettura finendo contro un albero. Nessun ferito. I vvf hanno liberato l’autovettura dai rami e hanno bonificato l’area compromessa.

I vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incendio depositi in legno in un terreno privato a Barbata in via Po intorno alle 2:00. All’interno delle strutture vi erano tre cani che sono stati liberati dai vvf appena in tempo. Nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri di Romano