Roma, colpo ai Casamonica: al via lo sgombero delle villette. Andranno ai carabinieri

ilfaroonline.it – urly.it/3g206

Roma – Questa mattina, i Carabinieri del Gruppo di Frascati stanno intervenendo a Roma, via Caldopiano, per sgomberare un complesso residenziale di circa 3mila metri quadrati, comprendente 2 villette unifamiliari e 1 villetta bifamiliare, riconducibile ai “Casamonica”.

Sul posto è presente personale dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell’Agenzia del Demanio che, una volta entrata in possesso dei beni immobili, li darà in uso all’Arma dei Carabinieri.