Maltempo in Sicilia – zone maggiormente colpite, oltre all’area metropolitana di Catania, sono state Maletto, Maniace e Randazzo.

Spread the love



COMANDO VIGILI DL FUOCO DI CATANIA

21:27, 24/10/2021 : Da questa mattina le richieste di intervento per il maltempo a Catania e provincia sono già arrivate quasi a 180. Quelle già effettuate e quelle in corso sono oltre 90. Le zone maggiormente colpite, oltre all’area metropolitana di Catania, sono state Maletto, Maniace e Randazzo.

Particolarmente colpiti nelle ultime ore i territori del calatino, Palagonia e soprattutto Scordia dove sono attualmente in corso una quindicina di interventi dei Vigili del Fuoco per soccorsi a persone, danni d’acqua e dissesti statici.

Tutte le squadre disponibili, anche quelle dei Distaccamenti Volontari di Maletto, Vizzini e Linguaglossa, sono al lavoro.

Le avverse condizioni meteo non agevolano la realizzazione di immagini e/o clip video.

A Scordia sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco diversi automobilisti travolti da una piena di acqua e fango. Uno degli automobilisti soccorsi ha riferito che una coppia di anziani a bordo di una Ford Fiesta sarebbe scesa dall’auto e sarebbe stata travolta. Anche il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania si sta recando sul posto.

In questo momento, ulteriori criticità, per le avverse condizioni meteo in corso, si stanno verificando a Misterbianco, Paternò e Biancavilla.