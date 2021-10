Padova, perde il controllo dell’auto e finisce in bilico su un canale di scolo

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 18.14 del 28 ottobre, i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP67, nel comune di Fontaniva. Il conducente di un auto ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi più volte e finendo la corsa a circa 100 metri di distanza per poi infilzarsi nel guard rail e fermarsi in bilico sulla roggia Chioro, un canale di scolo profondo circa 2 metri. La squadra del distaccamento di Cittadella giunta sul posto ha soccorso immediatamente l’uomo rimasto all’interno dell’abitacolo e lo ha affidato al personale del 118. Per il recupero dell’auto è intervenuta in supporto l’autogru del Comando di Padova. L’intervento è terminato in tarda serata. Sul posto presente anche la polizia locale.