Macerata, fiamme in un centro commerciale a Tolentino

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il 28 ottobre, i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 18.00 a Tolentino a causa di un incendio che ha coinvolto un negozio all’interno di un Centro Commerciale. La squadra di Macerata, intervenuta con 4 automezzi e 10 uomini, ha provveduto a spegnere le fiamme e ad evacuare il Centro Commerciale a causa dell’intenso fumo che si era creato in quel momento. Successivamente ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Per precauzione, è stata disposta la chiusura del Centro Commerciale.