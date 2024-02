Ancona, visita del Prefetto alla Direzione Regionale e al Comando dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DI ANCONA

Nella mattina del 15 febbraio il Prefetto di Ancona, Saverio Ordine, ha fatto visita al personale della Direzione regionale Marche e al Comando dei vigili del fuoco di Ancona. Ad accoglierlo il Direttore Regionale, Cristina D’Angelo, il Comandante di Ancona, Pierpaolo Patrizietti e il Dirigente della Direzione Regionale, Paolo Fazzini.

Dopo il saluto nel piazzale della caserma, il Prefetto ha visitato i locali della Direzione Regionale alla presenza dei funzionari tecnici ed amministrativi, in cui sono state illustrate le attivitĂ svolte nel 2023 e la situazione delle sedi di servizio e del personale sia operativo che amministrativo.

A seguire la delegazione si è recata presso la sala operativa regionale dove si svolgono le attività di collegamento tra i vari Comandi della regione e il Centro Operativo Nazionale che ha sede al Viminale.

Successivamente il Prefetto, unitamente ai vertici della Direzione e del Comando, ha salutato il personale amministrativo e i funzionari tecnici e quindi visitato il museo storico, gestito dall’associazione nazionale dei vigili del fuoco in congedo, dove vengono conservate le divise e le attrezzature di soccorso utilizzate in passato.

In un clima di serena cordialitĂ , si è svolta l’ultima tappa della visita dapprima nel piazzale del Comando di Ancona, dove erano schierati i mezzi di soccorso con il personale operativo, poi nella sala operativa provinciale in cui vengono gestite le richieste di soccorso.