VIGILI DEL FUOCO 🔥

Crollato il solaio di un prefabbricato in un cantiere edile a Nord-Ovest di Firenze: dai vigili del fuoco del nucleo USAR sono stati estratti in vita tra le macerie tre operai, in corso le ricerche di altre persone segnalate come disperse. Quattro squadre al lavoro dalle 9 del mattino per le operazioni di soccorso.

