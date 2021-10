Video – Incendio a Pistoia, nella notte va a fuoco azienda agricola: vivaio in fiamme

Spread the love



Pistoia, 29 ottobre 2021 – I vigili del fuoco del comando di Pistoia, sono intervenuti questa mattina alle 4,30 circa per un incendio all’interno dell’azienda agricola vivaistica Innocenti e Mangoni in via del Girone, nel comune di Pistoia.

Ingente, fin dai primi attimi, il quantitativo di squadre di vigili del fuoco inviato sul posto per contenere le fiamme, che già alte lambivano all’interno del magazzino varie attrezzature e automezzi dell’azienda ivi parcheggiati. Alle operazioni di spegnimento hanno collaborato insieme alla squadra della sede centrale di Pistoia, anche personale vigili del fuoco di Montecatini Terme e squadre del vicino comando di Prato. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, non si registrano danni a persone, da quantificare i danni strutturali del capannone dell’azienda.Operazioni di bonifica del residuo pericolo ancora in corso.