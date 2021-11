Falsa dichiarazione residenza

Spread the love



laleggepertutti.it – urly.it/3g5n7

a falsa dichiarazione di residenza è un reato. Ma non solo. Si tratta anche di un illecito fiscale quando il comportamento è diretto ad eludere le imposte sulla casa. In tal caso, oltre al procedimento penale per il falso in atto pubblico, c’è il rischio di versare l’Imu degli ultimi cinque anni.

Attenzione poi alla revoca della residenza che il Comune potrebbe disporre come conseguenza per la falsa attestazione: il responsabile potrebbe perdere il diritto al voto, all’assistenza medica, al rilascio della carta d’identità e dei certificati anagrafici.

Di recente, la Cassazione ha peraltro autorizzato i Comuni a farsi rilasciare, dalle società fornitrici della luce, dell’acqua e del gas, una copia delle bollette intestate al titolare dell’immobile: dalla lettura dei consumi delle utenze domestiche infatti è possibile scoprire, molto più facilmente, la falsa dichiarazione di residenza.