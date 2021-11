Spread the love



studiocataldi.it –

Antonella Bua | Dal 15 novembre sarà possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita grazie al nuovo servizio dell’anagrafe digitale

Dal 15 novembre gli italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita. Il ministero dell’Interno e Sogeil, infatti, sottolineano che il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) del Viminale permetterà discaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio domicilio senza necessità di recarsi allo sportello.



Fonte: Certificati anagrafe: dal 15 novembre gratis online https://www.studiocataldi.it/articoli/43120-certificati-anagrafe-dal-15-novembre-gratis-online.asp#ixzz7BYfBoWyE

(www.StudioCataldi.it)