Siglato il rinnovo dell’Accordo tra il Corpo Nazionale e il Politecnico di Milano

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano è stato siglato il rinnovo dell’Accordo tecnico tra il Corpo Nazionale e il Politecnico. Presenti, nell’occasione, il Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega e il Capo del Corpo Guido Parisi che a nome dei Vigili del fuoco hanno voluto portare al Rettore Ferruccio Resta una testimonianza di sincero apprezzamento per l’intesa raggiunta, condivisa anche dal Prefetto Renato Saccone.

“La nostra presenza – hanno dichiarato i massimi vertici dei Vigili del fuoco – va al di là dell’aspetto squisitamente istituzionale, ma si inquadra nel solco del rinnovato impegno di cementare sempre di più un’alleanza strategica tra il Corpo Nazionale e il mondo universitario”.



Il prefetto Lega e l’Ing. Parisi, hanno poi incontrato il personale del Comando e le Organizzazioni Sindacali. A tutti è stato rinnovato – sia da parte del Capo del Corpo che del Capo Dipartimento – “l’impegno a rafforzare la macchina logistico-organizzativa e di soccorso in un momento storico delicato ma anche strategico e di rilancio”.



Accompagnati dal Direttore regionale VF per la Lombardia e dal Comandante VF di Milano, la delegazione ha voluto poi recarsi nell’area di via Antonini, teatro dell’incendio della Torre dei Moro dell’agosto scorso, per apprezzare il lavoro svolto dalle squadre dei vigili del fuoco in un contesto di grande criticità e, infine, presso il Centro polilogistico e di addestramento VF di via Corelli a cui afferiscono alcuni settori strategici fra i quali l’USAR, Colonna Mobile ed il personale incaricato nelle missioni internazionali e dove è stato possibile visionare il modulo prototipale RescEU CBRN (denominato Motorhome) di recente allestimento contenente un laboratorio mobile per analisi biologiche ivi comprese le apparecchiature necessarie per la processazione dei tamponi molecolari.