Palermo, i Vigili del fuoco presenti alla manifestazione “La Domenica Favorita”

CORPO NAZIONALE VIGII DEL FUOCO

SarsCov-19. Si tratta di un progetto di valorizzazione del Parco Reale della Favorita, uno dei più grandi parchi cittadini d’Europa, che aderisce alla “Rete Città Sane” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e che grazie all’impegno e alla collaborazione di istituzioni, enti e associazioni, offre in ogni suo appuntamento numerose attività che hanno al centro cultura, natura, sport, benessere e intrattenimento. Nell’ambito della manifestazione il Comando di Palermo ha partecipato con 3 esposizioni statiche di mezzi con relativa rappresentanza di personale USAR (Urban Search And Rescue), SAF (Speleo Alpino Fluviale), Sommozzatori, Cinofili, Portuali, NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico Radioattivo), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), GOS (Gruppo Operativo Speciale) e 2 postazioni di pompieropoli, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, all’interno delle quali i bambini hanno affrontato un percorso ludico/formativo attraverso varie tipologie di camminamenti, giro sul cestello dell’autoscala, simulazione di spegnimento su di un focolaio virtuale e due scale controventate .

Sentita è stata la partecipazione della cittadinanza con oltre 50.000 presenze e numerosi sono stati i tributi della popolazione e i riconoscimenti con particolare risalto all’attività dei Vigili del fuoco da parte degli organi di stampa e della Amministrazione Comunale. E’ stata un’importante vetrina per il Corpo Nazionale con il fine di avvicinarsi ancora di più al cittadino, facendo conoscere più nel dettaglio il lavoro complesso svolto dai Vigili del fuoco, le diverse specializzazioni esistenti ed i molteplici mezzi e attrezzature utilizzate per portare il soccorso tecnico urgente in ogni contesto e ambiente sull’intero territorio nazionale.