Macerata, auto si schianta contro un albero sulla SP Apirese – Un decesso

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Alle 16.30 dell’8 novembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località San Lorenzo, nel comune di Apiro, lungo la Strada Provinciale Apirese, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero. Sul posto sono giunte le squadre dei distaccamenti di Tolentino e Apiro che, congiuntamente al personale del 118, hanno estratto i feriti dall’abitacolo: tre sono stati trasportati presso il vicino ospedale, mentre uno risulta deceduto. I Vigili del fuoco hanno successivamente posto in sicurezza l’intera area. Sul posto presenti anche i carabinieri.