COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

10/4/22 ore 21:30 Montegrino Valtravaglia (Va), via Cascine. Per cause in corso di accertamento la copertura di due abitazioni e alcuni locali sono stati interessati da un incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa e un fuoristrada, in supporto dalla sede di Varese un’autoscala e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Due unità abitative sono state dichiarate inagibili, gli occupanti hanno dovuto trovare ospitalità altrove