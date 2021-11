Dazn, stop alla doppia utenza per ogni abbonamento

Spread the love



ilsole24ore.com – urly.it/3gb6y

Si chiama concurrency. Praticamente le due utenze collegate a un medesimo abbonamento e in grado di vedere contemporaneamente lo stesso contenuto, su Dazn. Ebbene, questa possibilità si avvia a finire in soffitta. Si prepara una grande novità per le centinaia di migliaia di aficionados abbonati a Dazn. Che a quanto risulta al Sole 24 Ore, sta per mettere fine alla possibilità di concedere a due utenze collegate allo stesso abbonamento di accedere ai contenuti contemporaneamente da due device che si trovano a distanza l’uno dall’altro.

BUSSOLA: Così cambiano le condizioni per gli abbonati senza «doppia utenza»