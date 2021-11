Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Report alle ore 8.00 di oggi

Interventi effettuati: 32

Interventi in corso: 4

Interventi in coda: 20

Zone più colpite: zona Sud di Catania e Misterbianco. – Interventi prevalentemente per soccorso persone in auto in panne, allagamenti e danni d’acqua.