COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente le 20:30 a Erba in piazza Prina per una fuga di gas. I vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono impegnati congiuntamente ai tecnici dell’azienda gas a seguito della segnalazione di una fuga di gas sulla strada pubblica. Sono in corso le verifiche e la messa in sicurezza dei contatori