Vigile del fuoco libero dal servizio segnala un incendio e trae in salvo quattro persone

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Alle ore 17.42 una chiamata alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone, effettuata da un vigile del fuoco libero dal servizio, segnalava un incendio appartamento in via laghi Silani nel comune di Cotronei.

Prima dell’arrivo della squadra del distaccamento di Petilia Policastro lo stesso vigile ha tratto in salvo quattro persone congiuntamente a due concittadini civili. Un’altra persona veniva tratta in salvo dai vigili del fuoco arrivati nel frattempo da Petilia. I malcapitati consegnati alle cure dei sanitari del 118.

Il tempestivo arrivo della squadra di Petilia ha scongiurato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni adiacenti. Dalla centrale di Crotone inviata anche l’autoscala in supporto.